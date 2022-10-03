Всероссийская неделя поддержки грудного вскармливания с 3 по 9 октября пройдет на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Всероссийская неделя поддержки грудного вскармливания с 3 по 9 октября пройдет на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В течение недели в школах материнства при краевых перинатальных центрах специалисты проведут круглые столы и лекции по теме грудного вскармливания и сохранения репродуктивного здоровья женщины. А главные внештатные специалисты выступят по тематике недели в средствах массовой информации.

Отмечается, что неделя поддержки грудного вскармливания проводится для информирования женщин о пользе материнского молока для здоровья ребенка.

В настоящее время ВОЗ рекомендует кормить детей до шестимесячного возраста только грудным молоком.