Кадастровая палата Кубани направила более 1 тысячи документов с помощью курьерской доставки

Кадастровая палата Краснодарского края

В течение года Кадастровая палата по Краснодарскому краю сделала 1119 курьерских доставок документов. Все подлежали выдаче после проведения государственного кадастрового учета или госрегистрации прав. Услуга сочетает в себе удобство, безопасность и экономию времени. Специалисты подробнее сообщили об услуге.

- Основными плюсами курьерской доставки документов также являются гарантия поступления документов в назначенный срок, комфорт - нет необходимости ожидать очереди, ведь они полностью подготовлены, остается лишь поставить подпись на расписке. Кроме этого, сотрудники гарантируют сохранность документов, аккуратное и бережное обращение с ними, пока они находятся в пути, также возможно получить дополнительные консультации при выездном обслуживании, - сообщили в Кадастровой палате.

Заявитель может самостоятельно подать заявку для получения услуг по выездному обслуживанию (курьерская доставка документов, прием обращений) через официальный сайт Федеральной кадастровой палаты Росреестра, выбрав удобные дату и время получения услуги и осуществить оплату на сайте с помощью банковской карты.

Одним из самых быстрых и безопасных способов регистрации и получения документов также является выездное обслуживание. В рамках данной услуги в текущем году было принято и выдано более 18 тысяч документов. Выездным обслуживанием воспользовались в том числе 25 граждан льготной категории.

Услуги по выездному обслуживанию и курьерской доставке предоставляются бесплатно для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы, инвалидов I и II групп, при условии, что они являются правообладателями оформляемых объектов.

Предоставление платных услуг осуществляется на территории всего Краснодарского края. Для этого достаточно обратиться в любой территориальный отдел Кадастровой палаты по Краснодарскому краю, функционирующий в каждом районе края.

Подробная информация обо всех платных услугах и способах их получения предоставляется заинтересованным лицам по телефону горячей линии Росреестра 8-800-100-34-34, по телефону Кадастровой палаты по Краснодарскому краю 8-861-992-13-02 (доб. 2060 или 2061) или по e-mail: uslugi-pay@23.kadastr.ru