Спасатели Сочи помогли туристам с детьми выйти из леса

Туристов нашли в районе слияния рек Ац и Сочи. Фото: ЮРПСО МЧС

Спасатели Сочи обнаружили туристов с детьми, которые не выходили на связь два дня. Около 10 часов утра 3 октября группа уже двигалась по тропе в сторону выхода с маршрута. Туристов нашли в районе слияния рек Ац и Сочи.

- Руководитель группы рассказал, что они планировали возвращаться 3-го числа, никаких происшествий в походе не произошло, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, все туристы оказались местными жителями. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Сочи спасатели выдвинулись на поиски двух мужчин и троих детей. Туристы решили сходить в поход в район хребта Ажек. Но вторые сутки они не выходили на связь с родственниками. Тогда родные забили тревогу и обратились за помощью в МЧС.