В Краснодаре пять трамваев изменят график работы с 3 по 4 октября Фото из архива КП

В Краснодаре пять трамваев временно изменят график работы. Составы № 2, 8, 15, 21 и 22 будут ходить в другое время с 3 по 4 октября, сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Садовой и Длинной.

Так, трамваи № 8 и 22 после 22:30 от конечной остановки «Ул. им. Петра Метальникова» будут объезжать участок ремонта на улице Коммунаров.

Последний состав № 2 от конечной остановки «Ул. Индустриальная» до улицы Декабристов отправится в 21:55. После 22:40 от конечной «Ул. Декабристов» он поедет по улицам Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской Дамбе, Горького в Западное депо.

Последний трамвай № 15 отправится от конечной остановки «Железнодорожный вокзал Краснодар-1» в 21:22.

А последний состав № 21 из Юбилейного микрорайна от остановки «Рождественский парк» проследует в 21:24, а от «Ул. им. Петра Метальникова» - в 22:29. После 21:40 из Юбилейного трамвай поедет по улицам Коммунаров и Захарова до конечной остановки «Ул. Индустриальная».

- В связи с изменениями просим пассажиров заранее планировать свой маршрут. Информацию о движении дежурных трамваев можно уточнить по телефону 8 (861) 262-51-15, - уточнили в пресс-службе МУП «КТТУ».