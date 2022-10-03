Жители 39 улиц в Сочи остались без воды из-за ремонта на водоводе

Специалисты приступили к ремонтным работам.

В Сочи специалисты водоканала выявили аварийную ситуацию на водоводе по улице Гагарина. В связи с этим было принято решение ограничить подачу воды. Специалисты приступили к ремонтным работам.

- Завершить работы планируется до конца текущих суток. После начнется процесс наполнения системы, - сообщили в пресс-службе Водоканала Сочи.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, жители 39 улиц могут столкнуться с перебоями воды. Без благ цивилизации на сутки остались дома на Гагарина, Цветном Бульваре, переулках Рабочем и Морском, Чайковского, Егорова, Воровского, Роз, Северной, Конституции, Островского, Московской, Москвина, Парковой, Навагинской, Несебрской, Приморской, Пригородной, Черноморской, проспектах Пушкина и Курортный, Войкова, Одесской, Поярко, Советской, Первомайской, Орджоникидзе, Грибоедова, Учительской, Труда, Пластунской, Невской, Горького, Параллельной, Дагомысской, Чебрикова, Трунова, Волгоградской и Тоннельной.