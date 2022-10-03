Фотовыставка «Моя республика» в Адыгейском университете откроется 4 октября

Посмотреть фотовыставку можно будет в Адыгейском государственном университете до 20 октября Фото: Евгения ГУСЕВА

В Адыгейском университете 4 октября откроется фотовыставка «Моя республика». Работы будут посвящены 100-летию государственности Адыгеи. В 15 часов состоится торжественное открытие.

- В экспозиции будут представлены лучшие работы участников открытого фотофестиваля, который проводил АГУ, - рассказали в пресс-службе университета. - Среди авторов – признанные фотомастера и начинающие фотолюбители.

На выставке покажут 60 работ участников. Конкурс проходил в пяти номинациях. Среди них - «История и культура Адыгеи», «АГУ и Адыгея: 82 года из 100 лет», «Люди Адыгеи», «Природа Адыгеи» и «Адыгея сегодня».

Как удалось узнать «КП» - Кубань», всего конкурсанты предоставили около 100 фоторабот. Посетить выставку можно будет в АГУ до 20 октября.