В аварии погибла женщина и пострадали еще три человека

На Кубани осудят водителя микроавтобуса за смертельное ДТП. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Смертельная авария произошла в июле 2022 года в Кущевском районе. Тогда микроавтобусом, проезжавшим из Анапы в Ростов-на-Дону, управлял 48-летний водитель, который ехал непрерывно больше 11 часов. А в салоне находилось 15 пассажиров.

В районе хутора Водяная Балка водитель, не выдержав, уснул за рулем. Из-за этого микроавтобус съехал на обочину и столкнулся с припаркованным здесь грузовиком.

От полученных во время удара травм тогда погибла 46-летняя женщина. Еще троих человек госпитализировали, остальным пассажирам медпомощь не потребовалась.

- Ход расследования уголовного дела находился на контроле в следственном управлении СКР по краю. Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что жителю Краснодара дали 1,8 года колонии за смертельное ДТП. Его также на два года лишили водительских прав.