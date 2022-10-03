В Адыгее при загадочных обстоятельствах пропала 14-летняя школьница

Ирина Сыпченко вышла из дома 30 сентября и перестала выходить на связь. Фото: поисковой отряд «Лиза Алерт»

В Адыгее ведут поиски загадочно пропавшей Сыпченко Ирины Сергеевны. 14-летняя жительница Майкопа вышла из дома и пропала без вести.

- 30 сентября подросток вышла из дома и не вернулась, - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». - Рост пропавшей 172 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза голубые.

В день своего исчезновения Ирина Сыпченко была одета в черную легкую куртку, черные джинсы и темно-синие кеды. Если вы знаете, где может находиться пропавшая школьница, сообщите по номеру 8 800 700 54 52.