Полиция Сочи поймала 39-летнего серийного вора из Кемерово

Мужчину заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Сочи обратилась 52-летняя местная жительница. По словам женщины, кто-то украл у нее сумку в торговом центре. Потерпевшая оставила вещи на лавочке и отвлеклась. Общая сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

- По камерам видеонаблюдения оперативники установили внешность подозреваемого в краже, а также его личность, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

Как позже удалось выяснить, сумку украл ранее судимый 39-летний житель Кемерова. Мужчину подозревают еще в шести аналогичных фактах хищения. Общая сумма ущерба составила не менее 100 тысяч рублей.

Мужчину задержали в Центральном районе Сочи. Однако украденной сумки у него уже не было. Подозреваемый успел продать вещи.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье “Кража”. Подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы. Мужчину заключили под стражу.