Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 12:58

Полиция Сочи поймала 39-летнего серийного вора из Кемерово

Возбуждено уголовное дело
Ангелина НАЗАРЧУК
Мужчину заключили под стражу.

Мужчину заключили под стражу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Сочи обратилась 52-летняя местная жительница. По словам женщины, кто-то украл у нее сумку в торговом центре. Потерпевшая оставила вещи на лавочке и отвлеклась. Общая сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

- По камерам видеонаблюдения оперативники установили внешность подозреваемого в краже, а также его личность, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

Как позже удалось выяснить, сумку украл ранее судимый 39-летний житель Кемерова. Мужчину подозревают еще в шести аналогичных фактах хищения. Общая сумма ущерба составила не менее 100 тысяч рублей.

Мужчину задержали в Центральном районе Сочи. Однако украденной сумки у него уже не было. Подозреваемый успел продать вещи.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье “Кража”. Подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы. Мужчину заключили под стражу.