На ипподроме Майкопа 5 октября пройдет праздник в честь 100-летия государственности Адыгеи

Конноспортивное мероприятие состоится 5 октября. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

На ипподроме Майкопа пройдет праздник в честь 100-летия государственности Адыгеи. Конноспортивное мероприятие состоится 5 октября.

- В программе восемь скаковых дистанций с участием лошадей английской чистокровной и кабардинской пород, в том числе на приз Главы республики, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - Гостей мероприятия ждут увлекательные мастер-классы. В павильонах пройдут выставки-продажи предметов народно-художественных промыслов.

Начало праздничной программы в 10 часов. Гостей и местных жителей ожидают выступления артистов, творческих коллективов, конного театра «Нарты». А также конкурс «Черкесский всадник» и соревнование по приготовлению лучшего адыгейского щипса (густой суп, рагу или соус, в зависимости от основных ингредиентов. - Прим. автора).

Как удалось узнать «КП» - Кубань», для детей будет организована специальная программа. Аниматоры проведут для них «Национальные игры Адыгеи». На месте также будут работать аттракционы.