14 жителей Кубани выступят на Национальном чемпионате «Абилимпикс» Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

14 жителей Кубани выступят на национальном чемпионате «Абилимпикс». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Подготовительный этап чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья завершился. Соревнования по основным и дополнительным компетенциям очно и дистанционно проходили в Армавире, Краснодаре, Новороссийске и Новокубанске.

От края в подготовительном этапе участвовали 87 человек в трех возрастных группах - школьники, студенты и специалисты. Теперь семь финалистов вместе с победителями отборочного тура прошлого года выступят в очном этапе. Чемпионат пройдет с 28 по 31 октября в Москве.

- Кроме того, победителями в дополнительных компетенциях «Абилимпикса» стали шесть человек. Серебряными призерами – 11 жителей края, бронзовыми – 10, - сообщили в пресс-службе краевой администрации.