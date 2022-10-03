Антикризисный план поддержки бизнеса расширили в Сочи

Мэрия создала финансовые резервы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сочи расширили городской антикризисный план поддержки бизнеса. Стоит сказать, что он был разработан еще в апреле. Около 6 месяцев назад план содержал в себе 26 мероприятий, а на сегодняшний день уже 60.

К слову, мэрия также создала финансовые резервы. Ранее сообщалось, что малый и средний бизнес взял кредитов под властное поручительство на 135 млн рублей.

- Нам важно сохранить прочный фундамент для бизнеса и всей городской экономики. Необходимые для этого решения приняты на всех уровнях, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.