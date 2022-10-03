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Общество3 октября 2022 13:15

Санавиация Адыгеи за неделю спасла жизни пяти пациентов

Экстренную помощь начали проводить прямо в вертолете
Валерия ГОДОВНИКОВА
Санавиация Адыгеи позволяет оказать быструю и бережную транспортировку пациентов

Санавиация Адыгеи позволяет оказать быструю и бережную транспортировку пациентов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санавиация Адыгеи за неделю спасла жизни пяти пациентов. Свою работу служба возобновила 21 сентября.

- Основные преимущества санавиации – в бережной и быстрой доставке пациентов. Ведь чем меньше времени пациент находится вне стационара, тем безопаснее, - рассказал главный врач Адыгейской республиканской станции скорой медицинской помощи Ахмед Сиюхов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», санитарная авиация создана специально для оказания экстренной медицинской помощи там, где нет транспортной доступности или большая удаленность от медучреждений. Вертолет оснащен спецоборудованием, что позволяет оказывать реанимационную помощь пациентам уже в полете.