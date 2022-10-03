Проект реконструкции Федоровского гидроузла на Кубани подготовят к концу 2023 года

Проект реконструкции Федоровского гидроузла в Абинском районе Кубани подготовят к концу 2023 года. Такие данные опубликованы на портале госзакупок, пишет «РБК Краснодар».

В настоящее время региональное управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения ищет подрядчика для подготовки проекта по реконструкции объекта. Объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательных работ. Средства на разработку – 349,1 тысячи рублей – выделят из федерального бюджета.

Обследовать территорию и разработать технико-экономическое обоснование должны до 25 декабря 2022 года, а до 1 мая 2023 года – провести инженерные изыскания. На разработку проекта уйдет три месяца – с 1 мая по 1 августа. Госэкспертиза, согласно графику, должна завершиться до 15 ноября, а полностью подготовка документации – до конца 2023 года.

Строительство запланировано в период с 2023 по 2026 год. Мощность объекта должна достигать 119,9 тысячи гектаров, а пропускная способность - 1,4 тысячи кубометров в секунду. На объекте по заданию должны подготовить технологическую эстакаду для обслуживания ГТС, сооружения для поддержания уровня воды, рыбопропускной шлюз, здание охраны. Ремонт судоходного шлюза в техническом задании не указан.

За обследование объекта и разработку технико-экономического обоснования выплатят 55 тысяч рублей, за инженерные изыскания - 86 тысяч, за разработку проекта - 93,5 тысячи рублей, а рабочей документации - 114,6 тысячи рублей.

Уточняется, что прием заявок завершится 17 октября 2022 года.