Женщине назначили четыре года колонии Фото из архива КП

В Сочи сотрудницу салона связи осудили за кражу миллиона рублей у клиентов. Женщине назначили четыре года колонии, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, с сентября 2021 по апрель 2022 года Екатерина Вереютина работала продавцом-кассиром в салоне связи. Женщина, якобы проверяя телефоны клиентов, меняла абонентские номера, привязанные к карточкам, на номера, которыми пользовалась. После этого продавец подключала их к приложению «AppleРау», покупала товары, оплачивала услуги и переводила деньги владельцев карт. Всего женщина украла более одного миллиона рублей у семи клиентов.

В августе 2021 года Екатерина работала кассиром в другом магазине техники. Здесь женщина украла из кассы 19 тысяч рублей. Чтобы не вызывать подозрений, она написала заявление в полицию о том, что неизвестный человек напал на нее, украл у нее 23 тысячи рублей и вынес из кассы еще 18 тысяч. Позже выяснилось, что женщина обо всем солгала.

В суде Екатерина полностью признала вину.

- Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также полностью удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму более 1,2 миллиона рублей, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что отбывание наказания женщине отсрочили из-за ребенка, которому еще не исполнилось 14 лет. Приговор в законную силу не вступил.