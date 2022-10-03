На Кубани взрывотехники уничтожили 373 боеприпаса времен войны

Снаряды уничтожили с соблюдением требований безопасности Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили 373 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгрвадии по Краснодарскому краю.

Большую часть снарядов нашли в селе Киевском Крымского района. На них наткнулся хозяин одного из домов, когда выкапывал яму на заднем дворе. Прибывшие специалисты определили четыре осколочные авиабомбы SD-2 по два килограмма каждая. По-другому их называют «"бомбами-бабочками".

Кроме того, взрывотехники нашли здесь 56 ручных и винтовочных гранат, 183 минометные мины калибра 50 и 82 мм и 109 артиллерийских разнокалиберных снарядов.

Еще часть боеприпасов обнаружили на сахарном заводе в станице Павловской. Здесь на складе для хранения свеклы сортировщики увидели металлический предмет, который мог попасть туда при сборе урожая. Как выяснилось, сотрудники нашли корпус ручной гранаты Ф-1, который передали полицейским.

Кроме того, 21 боеприпас обнаружили во время земляных и дорожных работ в Северском, Темрюкском, Крымском районах и Геленджике.

- Все предметы уничтожены с соблюдением мер безопасности, - уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.