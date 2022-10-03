Губернатор Кубани: Призывники срочной службы не должны попасть в зону проведения спецоперации

В регионе обсудили подготовку к осеннему призыву Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани обсудили подготовку к осеннему призыву на срочную службу. Он стартует уже 1 ноября. Как напомнил на заседании губернатор Вениамин Кондратьев, ни один призывник срочной службы не должен попасть в зону проведения спецоперации.

- Важно подготовить сборные пункты, обеспечить всем необходимым для проведения призывной кампании. Особенное внимание необходимо уделить разъяснительной работе, объяснить жителям и, главное, родителям, что призывников срочной службы не будут направлять в зону проведения специальной военной операции, - отметил глава региона.

Всего по заданию необходимо отправить на службу почти 6,5 тысячи человек. В настоящее время регион готов к осеннему призыву.

- Ни один военнослужащий-срочник, призванный весной от края, не попадет в зону проведения специальной военной операции. И ни один из тех, кого призовут осенью, не будет туда направлен, - также отметил военный комиссар края Александр Кузнецов.