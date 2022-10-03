В Краснодаре 5 октября включат сирены Фото: krd.ru

В Краснодаре включат сирены 5 октября. В краевом центре пройдет плановая проверка системы оповещения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, сирены в Краснодаре будут работать с 10:40 до 12:00. Кроме того, по радио и телевизионным каналам передадут специальное сообщение. Во время того как звучит звук сирены, необходимо включить один из 10 общедоступных ТВ-каналов или «Радио России» и прослушать информацию.

Отмечается, что такие тренировки проводят каждый год в первую среду марта и октября.

- Регулярная проверка систем нужна, чтобы в момент опасности все работало правильно. В этот момент жителям необходимо сохранять спокойствие, не допускать паники и оставаться на рабочих местах или дома, - отметил замначальника управления гражданской защиты городской администрации Олег Чернобривченко.