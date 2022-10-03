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Общество3 октября 2022 15:05

Кубанские туристы, поднимающиеся на Эльбрус, будут под присмотром МТС

МТС запустил новую систему, обеспечивающую безопасность для любителей горного отдыха
Василина КОПЫЛОВА
Кубанские туристы, поднимающиеся на Эльбрус, будут под присмотром МТС

Кубанские туристы, поднимающиеся на Эльбрус, будут под присмотром МТС

Развитие внутреннего туризма привлекает в Приэльбрусье все большее количество отдыхающих. Как констатирует Big Data МТС, 78% кубанцев, приезжающих в Кабардино-Балкарию с экскурсионными целями, стремятся побывать на самой высокой горе Европы – Эльбрусе. Чтобы обеспечить их безопасность, недавно запущена в работу специальная программа.

В основе программы - GPS-трекеры, которыми теперь оснащены местные поисково-спасательные отряды МЧС. Система в автоматическом режиме оповещает спасателей о том, что человек отклонился от маршрута, долгое время находится без движения либо сигнализирует о помощи.

Само устройство представляет собой тонкую, прочную пластину (занимает минимум места в рюкзаке), которая обеспечивает голосовую связь, соединение с интернетом и возможность SMS-сообщений. Внутренние усиливающие антенны трекера позволяют использовать его для связи в любых труднодоступных местах, а мощности батареи при низких температурах хватает на срок до семи дней. Для моментального вызова помощи по всем каналам связи есть кнопка SOS. Умный трекер помогает быстро зафиксировать местоположение туриста и в режиме реального времени отправить информацию в специальное приложение, установленное на оборудовании спасателей.

- Покрытие Эльбруса сотовой связью, безусловно, дает возможность альпинистам оперативно сообщить на пульт МЧС «сигнал помощи» - это кратно уменьшает время реагирования спасателей во время поисково-спасательных работ. Уверен, что трекеры, которыми обеспечила нас МТС, облегчат поиски людей в случае опасности и позволят нам оказать помощь своевременно, - считает руководитель регионального управления МЧС в Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.