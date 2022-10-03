Кубанские туристы, поднимающиеся на Эльбрус, будут под присмотром МТС

Развитие внутреннего туризма привлекает в Приэльбрусье все большее количество отдыхающих. Как констатирует Big Data МТС, 78% кубанцев, приезжающих в Кабардино-Балкарию с экскурсионными целями, стремятся побывать на самой высокой горе Европы – Эльбрусе. Чтобы обеспечить их безопасность, недавно запущена в работу специальная программа.

В основе программы - GPS-трекеры, которыми теперь оснащены местные поисково-спасательные отряды МЧС. Система в автоматическом режиме оповещает спасателей о том, что человек отклонился от маршрута, долгое время находится без движения либо сигнализирует о помощи.

Само устройство представляет собой тонкую, прочную пластину (занимает минимум места в рюкзаке), которая обеспечивает голосовую связь, соединение с интернетом и возможность SMS-сообщений. Внутренние усиливающие антенны трекера позволяют использовать его для связи в любых труднодоступных местах, а мощности батареи при низких температурах хватает на срок до семи дней. Для моментального вызова помощи по всем каналам связи есть кнопка SOS. Умный трекер помогает быстро зафиксировать местоположение туриста и в режиме реального времени отправить информацию в специальное приложение, установленное на оборудовании спасателей.

- Покрытие Эльбруса сотовой связью, безусловно, дает возможность альпинистам оперативно сообщить на пульт МЧС «сигнал помощи» - это кратно уменьшает время реагирования спасателей во время поисково-спасательных работ. Уверен, что трекеры, которыми обеспечила нас МТС, облегчат поиски людей в случае опасности и позволят нам оказать помощь своевременно, - считает руководитель регионального управления МЧС в Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.