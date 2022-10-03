Фото: admkrai.krasnodar.ru

Почти 200 тысяч человек вышли из теневой занятости на Кубани за три года. Также в Краснодарском крае снизился уровень безработицы. Он составил 0,5%. Это на 0,2% меньше, чем год назад и на 0,4%, чем средний показатель по стране.

На Кубани активно борются с серыми зарплатами. Только за три года отказались от теневой занятости 200 тысяч человек. На очереди – еще полмиллиона. Они продолжают получать зарплату в конвертах.

- Официальное трудоустройство дает уверенность гражданам, гарантирует защиту их трудовых прав, способствует наполнению бюджета для развития региона, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Следят за теневой занятостью специальные рабочие группы. Они работают в каждом районе региона. И докладывают о нарушениях главам, которые держат ситуацию на контроле.

- В решающее для страны время как никогда важно сохранять социальную и экономическую устойчивость. После ввода санкций, заявлений об уходе иностранных компаний были определенные опасения. Сейчас особое внимание необходимо обратить на градообразующие предприятия. Если возникнут риски сокращений – эти вопросы надо отрабатывать с каждым работодателем в ручном режиме. А сотрудникам говорить о возможностях дальнейшего трудоустройства или обучения, – отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что Кубань избежала сокращений персонала в системообразующих предприятиях. Это положительно сказалась на уровне безработицы. Он снижается уже второй год подряд. По последней информации, в Краснодарском крае трудятся 2,7 млн человек.

Также в регионе открыто 44 центра занятости. Каждый человек, состоящий на учете, получает в среднем три предложения по работе.

- Центры трудоустроили уже 64 тысячи человек – это 7 из 10 обратившихся, – сказал министр труда и социального развития Кубани Сергей Гаркуша.

Также центры предлагают людям освоить новые профессии. Сделать это можно благодаря национальному проекту «Демография». Особое внимание уделяется малоимущим жителям региона. Они имеют уникальную возможность заключить социальный контракт на открытие дела, ведение подсобного хозяйства и получить государственную поддержку. На эти цели было заложено 1,1 млрд рублей. Причем 90% бюджета уже направлено на поддержку местных жителей, которые выбрали такие сферы, как красота, питание, производство и обслуживание автомобилей.

Также на Кубани следят за защитой прав мобилизованных граждан и добровольцев. Чтобы работодатели не могли разорвать договор в одностороннем порядке.

- У каждого мобилизованного сотрудника после окончания службы есть право вернуться на свое рабочее место, – добавил губернатор.

По поручению Вениамина Кондратьева, на Кубани появится горячая линия для граждан, которые были мобилизованы, и их родственников. Специалисты ответят на все интересующие вопросы, в том числе касающиеся работы.