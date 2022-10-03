Фото: admkrai.krasnodar.ru

Обновленный парк открылся в станице Кущевской. Модернизировали сквер благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отметим, что находится парк на улице Загородней. Эту зеленую зону выбрали местные жители. Они отдали свои голоса за реконструкцию сквера во время онлайн-голосования год назад.

Специалисты обновили дорожное покрытие на парковках, застелили асфальт на тротуарах. Также парк получил новые площади для занятий спортом и отдыха для детей, памп-трек и зону для выгула животных.

- Также рабочие обновили освещение в сквере, – добавили в пресс-службе.

Работы на объекте еще продолжаются. Специалисты занимаются озеленением территорий. Планируется, что работы они закончат до конца октября.