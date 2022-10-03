Фото: admkrai.krasnodar.ru

Школа искусств Белоглинского района получила новые инструменты благодаря нацпроекту «Культура». Они были необходимы для обучения детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отметим, что заведение получило систему для вокала, микшерный пульт и акустику. Всего – 19 инструментов. Также в список вошли баян, домра, электрогитара, скрипка, пианино и не только.

Также школа получила новый компьютер, интерактивную доску для занятий, проектор и свыше ста учебных материалов. Инструменты и техника были приобретены в рамках национального проекта «Культура».

Добавим, что школа искусств является объектом культурного наследия Кубани. Она распахнула двери 109 лет назад – в 1913-м. Прямо сейчас здесь занимаются 334 ребенка со всего района.