Фото: admkrai.krasnodar.ru

91 ярмарка выходного дня откроется в Краснодарском крае 8 октября. Свою продукцию представят фермеры и индивидуальные предприниматели. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Отметим, что ярмарки способны вместить до 50 тысяч фермеров, владельцев подсобных хозяйств и предпринимателей. Они представят продукцию собственного производства по доступным ценам.

Больше всего ярмарок, 10, откроется в Краснодаре, 9 – в Сочи, 8 – в Новороссийске, 7 – в Анапе.

Ожидается, что ярмарки не прекратят работу как минимум до середины весны. Считается, что они манят покупателей высоким качеством и большим ассортиментом продукции, а также доступными ценами.