Фото: admkrai.krasnodar.ru

Капитальный ремонт завершился в хирургическом отделении Брюховецкой районной больницы. Обновили учреждение по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что специалисты перестелили кровлю, обновили систему водоснабжения и электрику, а также установили новые окна и двери.

- Также было расширено отделение реанимации и изменена планировка приемного покоя, – добавили в пресс-службе.

Добавим, что модернизировали учреждение благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Больница получила цифровой стационарный и передвижной рентген-аппарат и потолочный и передвижной хирургический светильник. Уже скоро районную поликлинику пополнят наркозный аппарат, хирургические столы, прикроватные мониторы и медицинская мебель.