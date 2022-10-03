Почти 30 кг корма передали краснодарцы приюту для животных Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти 30 кг корма передали краснодарцы приюту для животных. Они приняли участие в акции «Зеленая суббота». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- Благодаря акции мы не только увидели, что горожане трепетно относятся к окружающей среде, но ещё им небезразлична судьба бездомных животных, – подчеркнул заместитель директора, начальник отдела экологии департамента городского хозяйства и ТЭК Олег Шаталов.

Отмечается, что неравнодушные горожане передали в «Краснодог» корм, игрушки, подстилки и другие вещи для кошек и собак. Всего в приюте содержат свыше 500 бездомных кошек и собак. На его базе даже работает отделение травматологии. Там животные проходят реабилитацию после травм и болезней.

Напомним, что «Зеленые субботы» начались в России полгода назад. Они стартовали сразу в 14 регионах, куда вошел Краснодарский край.