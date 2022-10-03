Фото: скриншот видео

Голый мужчина разгуливал вдоль трассы в Краснодаре. Его не смущали ни машины, ни прохожие. Босиком он шел по поселку Индустриальному.

По словам очевидцев, мужчина никак не реагировал на прохожих.

- Он просто смотрел в одну точку и шел, – делились в соцсетях прохожие.

Видео с героем быстро разлетелось по социальным сетям. Его поисками уже занялись полицейские.

- На основании выявленной в интернете видеозаписи полиция Краснодара инициировала проведение проверки. Правоохранители установят личность этого гражданина, – сказал «КП» – Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Отметим, что правоохранители рассматривают вопрос привлечения мужчины к ответственности за мелкое хулиганство. По этой статье ему грозит до 15 суток ареста.