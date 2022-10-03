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Общество3 октября 2022 16:56

Морское сообщение между Сочи и Новороссийском сохранится до 7 октября

Его продлили из-за высокого спроса на билеты
Алексей ГУК
Фото пресс-служба мэрии Геленджика

Фото пресс-служба мэрии Геленджика

Морское сообщение между Сочи и Новороссийском сохранится до 7 октября. Его продлили из-за высокого спроса на билеты. Об этом сообщает сайт компании, которая занимается перевозкой пассажиров.

Добавим, что морское сообщение между Сочи, Геленджиком и Новороссийском появилось 5 мая. Тогда состоялся первый рейс. Регулярные поездки продолжались до августа. Затем суда компании – «Комета» и «Грифон» – ушли на плановое техническое обслуживание. И спустя время они вновь вышли на линию и продолжили поездки.

Напомним, что последний рейс был намечен на 4 октября. Но из-за высокого спроса перевозчик продлил сообщение на три дня – до 7-го числа.