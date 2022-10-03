Фото: admkrai.krasnodar.ru

Свыше 9,6 тысячи обращений оставили жители Кубани в Центре управления регионом в сентябре. Почти половина сообщений пришла с платформы госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Центр управления регионом фиксирует обращения и проблемы жителей края. Сегодня как никогда важно быстро реагировать на риски, давать людям исчерпывающие ответы на все возникающие вопросы. Необходимо выстроить работу на предупреждение, - отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Отметим, что свыше 4,4 тысячи обращений местные жители оставили через платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Это на четверть меньше, чем в августе. Больше всего людей волновал ремонт дорог и благоустройство дворов в Краснодарском крае, а также темы вакцинации и лечения от коронавируса.

- Через систему «Инцидент Менеджмент» зафиксировали более 5,2 тыс. сообщений, – добавили в пресс-службе региона.

Отмечается, что наибольшую активность на платформе проявили жители Горячего Ключа, Сочи, Анапы, Геленджика и Крымского района. Они интересовались вопросами ЖКХ, такими как отсутствие света и воды. Также жители были недовольны работой общественного транспорта.

Напомним, что Центр управления регионом находится в непрерывном контакте с жителями Кубани. Каждую неделю он проводит прямые эфиры. Их участниками становятся руководители органов исполнительной власти, а также главы городов и районов региона.