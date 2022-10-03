Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Сочи Парк» стал лучшим в России. Он победил в международном конкурсе «Хрустальное колесо – 2022». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Добавим, что церемония награждения прошла на курорте. «Сочи парк» не имел равных в категории ««Лучший открытый парк развлечений». Причем эту номинацию он взял восьмой раз подряд.

Члены жюри оценивали парки по количеству, качеству и безопасности аттракционов. За восемь лет «Сочи Парк» посетили свыше 8 миллионов человек, в том числе 1,3 млн – в 2022 году.