Сбер: Кредитный портфель малого бизнеса на Юге России и в СКФО превысил 100 млрд рублей

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Кредитный портфель клиентов Юго-Западного банка Сбербанка в сегменте малый и микробизнес превысил 100 млрд рублей. К началу 2022 года он вырос на 23%.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сегодня клиентами Юго-Западного банка в сегменте малый и микробизнес являются более 300 тысяч физических и юридических лиц. Отмечу, что высоким спросом у них пользуется как инвестиционное, так и оборотное кредитование. Средний размер займа составляет 3,1 млн рублей. Наибольший объём кредитов с начала 2022 года выдан предпринимателям Юга России и СКФО, работающим в отраслях розничной и оптовой торговли, туризма, транспорта и логистики, общественного питания, недвижимости и АПК».

Быстрее всего малый и микробизнес растёт вместе со Сбером в Краснодарском крае. Здесь с начала года получено кредитов на 34,4 млрд рублей. Далее по динамике роста расположились ростовские предприниматели, которые оформили займы почти на 21 млрд рублей. На третьей строчке Ставропольский край с показателем в 16 млрд кредитов. Стоит отметить тренд и на рост предпринимательской активности в республиках Северного Кавказа, где получено более 6,8 млрд рублей кредитных средств.

С начала года на Юге России и Северном Кавказе открыто более 91 тыс. малых и микробизнесов. Из них 36,3 тыс. – в Краснодарском крае, 19 тыс. – в Ростовской области, 10,5 тыс. – в Ставропольском крае, ещё почти 25 тыс. - в республиках СКФО.

До 30 ноября при регистрации бизнеса можно получить 3 000 рублей на счёт. Узнать подробнее обо всех возможностях развития вместе со Сбером можно на СберБизнес.