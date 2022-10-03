Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские спортсмены завоевали четыре медали на международном турнире по каратэ. Турнир прошел в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отметим, что старт собрал свыше полутора тысячи атлетов из 55 регионов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Кубань на международных соревнованиях представляли 11 атлетов. Они взяли три золотые и одну бронзовую награды.

- В Краснодарском крае каратэ занимаются более 13 тыс. человек, в том числе почти 800 спортсменов на базе пяти спортивных отделений, – подчеркнул вице-губернатор Александр Власов.

Отметим, что золото в категории до 52 кг взял Максим Голенков. Он выступал среди юношей в возрасте 14-15 лет. В категории до 54 кг не было равных Татьяне Фоменко. А среди борцов в весе свыше 76 кг поборол конкурентов Арсений Муллаяров. Единственную бронзу краевой сборной принес Дмитрий Сляднев. Он стал третьим в категории до 57 кг.

Отметим, что все призеры турнира в составе сборной Краснодарского края – представители сочинской школы каратэ.