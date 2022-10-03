Фото: krd.ru

В Краснодаре приведут в порядок бульвар на улице Восточно-Кругликовской. Местные жители жаловались на горы мусора в сквере Восточном. Они регулярно делились фотографиями зеленой зоны в социальных сетях.

- В муниципальной собственности этот участок находится или в аренде - неважно. Важно, что он находится в Краснодаре, а в Краснодаре должно быть чисто и ухоженно. Думаю, вы видели фотографии из социальных сетей, – подчеркнул и. о. главы города Максим Слюсарев.

Отмечается, что в ближайшее время специалисты встретятся с арендатором. Они проведут беседу, чтобы избежать повторения ситуации, и поднимут документы. Там изложены условия уборки и содержания территории. Их обязан соблюдать арендатор.

Также в городе проверят санитарное состояние других зеленых зон в Краснодаре. Ранее похожая ситуация случилась в Дмитриевском сквере. Тогда местные жители жаловались на грязь и горы мусора. По словам людей, они копились неделями.