В Майкопе с 8 до 14 часов ограничат движение на трех улицах

В Майкопе с 8 до 14 часов на нескольких улицах ограничат движение. Фото: архив КП

В Майкопе 4 октября ограничат движение. Три улицы перекроют с 8 до 14 часов.

- Ограничение связано с проведением в Государственной филармонии Адыгеи торжественного собрания, посвященного 100-летию государственности Республики Адыгея, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», схема движения изменится на следующих улицах: Пионерской (между улицами Адыгейской и Победы), Майкопской (между улицами Пионерской и Пролетарской), Лермонтова (между улицами Пионерской и Пролетарской).