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Общество4 октября 2022 5:04

В Майкопе с 8 до 14 часов ограничат движение на трех улицах

Ограничения связаны с мероприятиями в честь 100-летия государственности Адыгеи
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Майкопе с 8 до 14 часов на нескольких улицах ограничат движение. Фото: архив КП

В Майкопе с 8 до 14 часов на нескольких улицах ограничат движение. Фото: архив КП

В Майкопе 4 октября ограничат движение. Три улицы перекроют с 8 до 14 часов.

- Ограничение связано с проведением в Государственной филармонии Адыгеи торжественного собрания, посвященного 100-летию государственности Республики Адыгея, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», схема движения изменится на следующих улицах: Пионерской (между улицами Адыгейской и Победы), Майкопской (между улицами Пионерской и Пролетарской), Лермонтова (между улицами Пионерской и Пролетарской).