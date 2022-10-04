На Кубани вернули около 50 ошибочно мобилизованнных мужчин

Жалобы проверяются

Около 50 призванных с нарушениями по частичной мобилизации жителей Кубани вернули домой. Многим дали право на отсрочку. Об этом сообщил военком региона Александр Кузнецов.

- За 11 дней возвращено порядка 50 человек, многие получили право на отсрочку. В крае создан оперативный штаб по частичной мобилизации. Поступающие жалобы и вопросы решаем незамедлительно, – сказал Кузнецов.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев говорил, что ошибочно мобилизовали семь человек. К 3 октября число нарушений, которые удалось выявить при призыве, увеличилось до 50.

Кроме этого, губернатор поручил главам районов на местах связаться с каждой семьей и разобраться со всеми проблемами.