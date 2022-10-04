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Общество4 октября 2022 5:22

Погода в Адыгее 4 октября 2022: ожидаются дожди

В Адыгее 4 октября погода порадует не всех
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 4 октября 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 4 октября 2022

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 4 октября 2022.

В Майкопе 4 октября прогнозируется переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем +20 градусов. В течение дня в республиканской столице пройдет небольшой дождь. К вечеру температура опустится до +11 градусов. Ветер юго-восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет облачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +17 градусов. Ветер восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +9 градусов.