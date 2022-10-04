На Кубани произвели первый миллион тонн молока

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В Краснодарском крае производство молока выросло на 4,6% по сравнению с прошлым годом.

– Мы получили первый миллион тонн молока. Показатели увеличила половина районов. Это дает уверенность в том, что по итогам года выполним план, и общий надой будет не менее 1,5 млн тонн, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Больше всего молока произвели в Каневском районе – 110 тысяч тонн молока, это на 23,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Рост производства молока в регионе связывают с модернизацией ферм, закупками оборудования, внедрением новых технологий.

Для отрасли на Кубани действует ряд мер господдержки. Например, возврат части затрат на закупку племенного молодняка и кормов, субсидии на племенное молочное животноводства и собственное производство.