Жители Адыгеи за сутки 212 раз обратились в полицию с сообщениями о происшествиях

По данным МВД, было зарегистрировано семь преступлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 212 заявлений и сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 90 и Тахтамукайского района - 51.

Кроме того, за этот период задержали семь пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

По данным МВД, было зарегистрировано семь преступлений. Шесть из них удалось раскрыть.

- В Адыгее дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не зарегистрировано, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Всего выявлено 305 нарушений правил дорожного движения, из них 17- допущено пешеходами.