В Белореченске вдоль дорог появились картонные школьники

Картонные школьники вынуждают водителей притормозит у переходов. Фото: пресс-служба администрации Белореченска.

В Белореченске вернулись к эксперименту по установке картонных 2D макетов школьников на опасных участках дорог: видя их, водители притормаживают у пешеходных переходов.

Несколько лет назад администрация города уже пыталась таким образом дисциплинировать автовладельцев, однако тогда макеты уничтожили хулиганы. Теперь городские власти совместно с местным управлением ГИБДД решили повторить эксперимент в рамках программы «Дорожная деятельность».

– Восемь фигур учеников в натуральную величину установлены на пешеходных переходах рядом со школами города. Они выглядят как дети, которые собираются перейти дорогу: видя макеты, водители интуитивно тормозят, – рассказали «КП»-Кубань» в управлении дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Белореченска. – 2D макеты надежно закреплены, они выдержат сильные порывы ветра.