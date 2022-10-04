Нашедшийся Константин Легостаев объяснил свое исчезновение в Сочи

Певец захотел побыть наедине с морем и поплавать. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Сочи пропал певец Константин Легостаев в ночь на 3 октября. Спасательные службы приступили к поискам звезды. Однако спустя 12 часов Константин Легостаев заявил, что он вовсе не пропадал. Певец захотел побыть наедине с морем и поплавать.

-Зачем такой шум? Я плаваю очень долго. По два-три часа могу, - рассказал Константин Легостаев.

По словам певца, он не заметил как стемнело. Резко начался дождь и поднялся ветер. В итоге Легостаев заблудился.

-Приплыл сам! Увидел берег. Потом мне помогли, довезли до номера гостиницы, - заявил певец.