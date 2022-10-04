В Сочи назвали топ-10 лучших ресторанов юга России

Лучшие рестораны юга России работают в Краснодаре, Сочи и Новороссийске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сочи вручили награды Национальной ресторанной премии Where to eat South 2022. Ее обладателями стали семь заведений из Краснодара, Сочи и Новороссийска.

Ежегодный рейтинг лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Урала, Сибири и юга России с 2013 году составляет Ассоциация российских гастрономических журналистов по результатам тайного голосования экспертов из ресторанного, гостиничного и винного бизнеса.

– Всего в рейтинг-лист премии, объединяющей заведения Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, вошло 237 ресторанов и гастробаров юга России, – рассказали «КП»-Кубань» ее организаторы. – Первую строчку десятки лучших ресторанов занял Leo Wine & Kitchen из Ростова-на-Дону. Третье место в рейтинге нынешнего года завоевал краснодарский ресторан «Угли-Угли» шеф-повара Андрея Матюхи, побеждавшего в 2020 году.

Вторую строчку топ-10 лучших ресторанов юга России по версии премии занял сочинский «Баран-рапан», он уже признавался лучшим в регионе в 2018-2019 годах. На четвертой строчке рейтинга – Red Fox в Роза Хутор, на пятой – «Очередь» из Краснодара. Седьмую позицию в рейтинге заняла «Плакучая ива» из Сочи, девятую – «Винотеррия» из Новороссийска, десятую – сочинский D.O.M.