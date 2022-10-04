Новый ФАП Северского района обеспечили электричеством

Фото: «Россети Кубань»

Более тысячи местных жителей уже в ближайшее время получат возможность обслуживаться в новом, современном здании фельдшерско-акушерского пункта станицы Ставропольской Северского района. Учреждение было построено в рамках краевой программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и национального проекта «Здравоохранение». Площадь в более чем сто квадратных метров позволит принимать до десяти человек в смену.

Энергетики Краснодарского филиала «Россети Кубань» занимались подключением пункта к воздушной линии электропередачи. В точке соединения с трансформаторной подстанцией (10/0,4 кВ) специалисты установили современное устройство учета электроэнергии, которое при дальнейшей работе сможет обеспечивать четкий контроль поступления и расхода ресурса.

С января этого года «Россети Кубань» уже обеспечили в Северском районе чуть менее тысячи новых абонентов (в общей сложности - на 14,7 МВт). В числе пользователей – и частные домовладения, и многоквартирные дома, и социальные объекты, и коммерческие предприятия.