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Общество4 октября 2022 7:33

Федеральный форум «Производительность 360» пройдет в Сочи 14 октября

В мероприятии участвуют руководители крупных компаний
Ангелина НАЗАРЧУК
Происходит структурная трансформация экономики.

Происходит структурная трансформация экономики.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сочи пройдет федеральный форум «Производительность 360». Мероприятие состоится 14 октября. В нем будут участвовать руководители органов власти и крупных компаний. Всего на форуме зарегистрировано более 1000 человек из 68 регионов России.

-Происходит структурная трансформация экономики. Чтобы повысить скорость изменений, предприятиям необходимо форсировать импортозамещение, заполнять ниши, освободившиеся после ухода иностранных компаний, более активно встраиваться в новые производственные и логистические цепочки, - сообщил отметил Министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Как удалось узнать, во время форума пройдет пленарной засение. На нем выступит министр экономического развития РФ. К тому же, организаторы запланировали тематические сессии.