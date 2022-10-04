В Сочи второй день ищут пропавшего в море 60-летнего мужчину

Поиски продолжаются. Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи третий день подряд действует штормовое предупреждение. Вчера, 3 октября, спасателям поступила информация, что рядом с пляжем «Мандарин» видели человека. Мужчина некоторое время плавал во время шторма, а потом скрылся из виду. Очевидцы предположили, что турист утонул.

-Из-за шторма выходить в море на плавсредстве и проводить водолазные работы было невозможно, поэтому спасатели в пешем порядке несколько раз обследовали береговую полосу от устья реки Мзымта до городского причала, но никого не обнаружили, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как стало известно позже, пропавший мужчина - 60-летний житель Ленинградской области. Сегодня спасатели вышли на катере в море. Поиски продолжаются.