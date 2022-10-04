Нужен ли репетитор и как правильно его найти

Фото предоставлено репетиторским центром «Школа ПифагорУМ»

Каждый родитель рано или поздно встаёт перед вопросом поиска репетитора. А нужен ли он сегодня? Когда правильно начать занятия?

Важно осознать, что в современных учебных реалиях (перегруженность, многозадачность, большое количество детей в классе) репетитор становится другом и помощником каждого школьника и, даже в большей степени, родителя. Грамотный педагог не только помогает решить учебные задачи, но и позволяет сохранить гармоничные отношения между родителем и ребёнком.

Ещё на этапе подготовки к школе специалист на дополнительных занятиях поможет ребёнку не только научиться писать, читать и считать, но и адаптироваться к изменившейся среде.

Фото предоставлено репетиторским центром «Школа ПифагорУМ»

При этом важно, что ребёнок занимается по индивидуально-разработанной программе, которая учитывает начальный уровень его знаний и скорость восприятия материала.

Так, в репетиторском центре «Школа ПифагорУМ» перед началом обучения проводится бесплатное собеседование, на котором преподаватель тестирует ребёнка и выявляет начальный уровень знаний. Именно на основе полученных данных строится индивидуальный учебный план.

Но также важно отслеживать степень усвоения материала и во время обучения в начальных классах. Ошибочные представления о лёгкости изучаемого могут сыграть здесь злую шутку, и в дальнейшем «снежный ком» из пробелов принесёт много проблем.

Обучение в средней школе (5-8 классы) сопровождается не только усложнением материала, но и прохождением ребёнком кризисных периодов, связанных с возрастом. Часто в это время характер ребёнка меняется, он может начать стесняться говорить с кем-то или высказываться при всех, может не рассказать родителю о конфликте с учителем, может не сообщить о том, что какой-то материал остался им не понят.

Индивидуальные занятия с репетитором в этом случае помогут ребёнку раскрыться, отработать те темы, которые он не понял, отточить навык устного и письменного ответов и еще многое другое. И в репетиторском центре «Школа ПифагорУМ» учащиеся 5-8 классов занимаются с преподавателями строго индивидуально.

Период подготовки и сдачи экзаменов (как ОГЭ, так и ЕГЭ) - один из самых сложных за все время школьного обучения. Заблаговременная подготовка в этом случае – залог не только хорошей оценки, высоких баллов, но и психологического спокойствия ученика.

В «Школе ПифагорУМ» специалисты не только подберут индивидуальную программу обучения, но и ежемесячно будут проводить мониторинги, отслеживая уровень знаний ребёнка. Это позволят прогнозировать примерные результаты и корректировать учебный план.

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