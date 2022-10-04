Мурат Кумпилов взял на контроль обеспечение обмундированием и лекарствами мобилизованных жителей республики. Фото: пресс-службе администрации Майкопа

Глава Адыгеи взял на контроль вопрос обмундирования и обеспечения лекарствами мобилизованных граждан. Мурат Кумпилов провел встречу с земляками, которые проходят подготовку.

- Важно, чтобы они успешно выполнили задачи, поставленные Президентом России, Верховным Главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным, и благополучно вернулись домой – живыми и здоровыми, - рассказал в своем Telegram канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Кроме того, помощь будет оказана и семьям мобилизованных жителей республики.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Адыгее собрали гуманитарную помощь военнослужащим. В республике поддерживают участников специальной военной операции.