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Общество4 октября 2022 7:58

На пляже в Сочи едва не утонула женщина во время шторма

Это уже второй подобный случай за неделю
Ангелина НАЗАРЧУК
Сотрудники пляжа успели спасти женщину.

Сотрудники пляжа успели спасти женщину.

Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи на пляже «Куба» в микрорайоне Мамайка едва не утонула женщина. Туристка решила пойти плавать в 4-балльный шторм. Однако уже у берега волна сбила женщину с ног. Туристка поняла, что у нее не хватит сил выйти из воды и начала звать на помощь.

-Мы подбежали к морю и увидели голову человека. Парни сразу начали звать спасателей на помощь, - рассказывают очевидцы.

К счастью, сотрудники пляжа успели спасти женщину. Туристке оказали первую необходимую помощь. На этом пляже это уже второй подобный случай за неделю.

Ранее сообщалось, что в Сочи второй день ищут пропавшего в море 60-летнего мужчину. Турист ушел плавать во время штора.