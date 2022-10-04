На пляже в Сочи едва не утонула женщина во время шторма

Сотрудники пляжа успели спасти женщину. Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи на пляже «Куба» в микрорайоне Мамайка едва не утонула женщина. Туристка решила пойти плавать в 4-балльный шторм. Однако уже у берега волна сбила женщину с ног. Туристка поняла, что у нее не хватит сил выйти из воды и начала звать на помощь.

-Мы подбежали к морю и увидели голову человека. Парни сразу начали звать спасателей на помощь, - рассказывают очевидцы.

К счастью, сотрудники пляжа успели спасти женщину. Туристке оказали первую необходимую помощь. На этом пляже это уже второй подобный случай за неделю.

Ранее сообщалось, что в Сочи второй день ищут пропавшего в море 60-летнего мужчину. Турист ушел плавать во время штора.