Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Житель Краснодара оплатил чужой банковской картой покупки на 25 тысяч рублей. На мужчину уже завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Владелица карты – жительница Северского района – написала заявление в полицию. Женщина рассказала, что потеряла ее на одной из улиц Краснодара. А позже на телефон пришло уведомление о списании более 25 тысяч рублей.

Как выяснилось, карточку нашел 32-летний краснодарец. Вместо того, чтобы пойти в полицию и разыскать владелицу, мужчина решил потратить найденные деньги. Он заплатил картой за продукты, бытовую технику и верхнюю одежду.

- Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до шести лет, - уточнили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре квартирант украл из жилья бытовую технику. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.