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Общество4 октября 2022 8:10

Житель Краснодара оплатил чужой банковской картой покупки на 25 тысяч рублей

Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы
Светлана ОВДЕЙ
Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Житель Краснодара оплатил чужой банковской картой покупки на 25 тысяч рублей. На мужчину уже завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Владелица карты – жительница Северского района – написала заявление в полицию. Женщина рассказала, что потеряла ее на одной из улиц Краснодара. А позже на телефон пришло уведомление о списании более 25 тысяч рублей.

Как выяснилось, карточку нашел 32-летний краснодарец. Вместо того, чтобы пойти в полицию и разыскать владелицу, мужчина решил потратить найденные деньги. Он заплатил картой за продукты, бытовую технику и верхнюю одежду.

- Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до шести лет, - уточнили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре квартирант украл из жилья бытовую технику. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.