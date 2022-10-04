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Общество4 октября 2022 8:30

В Краснодаре выдали разрешение на строительство детсада по улице Лоцманской

Учреждение планируют достроить в начале 2024 года
Светлана ОВДЕЙ
Получено разрешение на строительство детсада по улице Лоцманской Краснодара Фото: krd.ru

Получено разрешение на строительство детсада по улице Лоцманской Краснодара Фото: krd.ru

В Краснодаре выдали разрешение на строительство детсада по улице Лоцманской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новое учреждение появится восточнее улицы 1-го Мая. В трехэтажном здании разместят помещения для групп, пищеблок, медпункт, прачечную, комнаты для инженерного оборудования и административно-бытовые помещения. А во дворе подготовят восемнадцать теневых навесов.

Достроить детский сад по улице Лоцманской планируют в начале 2024 года.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что детский сад на 300 мест в поселке Плодородном Краснодара планируют достроить в 2024 году. Всего в Краснодаре возводят 15 школ, 35 детсадов, один спорткомплекс и два медучреждения.