По муниципальной программе в городе расселят 10 аварийных домов Фото: krd.ru

В Краснодаре по нацпроекту расселяют аварийные дома из плана 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего по нацпроекту «Жилье и городская среда» проведут работу с 22 домами. Здесь насчитывается 196 помещений, в которых живут более 500 человек. Уточняется, что жильцов восьми домов уже расселили.

- Для более оперативной работы мы начали выполнять часть программы нацпроекта, запланированной на 2023 год, чтобы горожанам не пришлось долго ждать, - сообщил начальник управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик.

А по муниципальной программе в городе планируют провести работу с 10 ветхими зданиями. Здесь проживают 88 человек в 31 помещении.

- Уже полностью расселили пять аварийных домов по муниципальной программе, - добавил Павел Абрамчик.

Вместе с аварийным жильем по плану нацпроекта и помещениями муниципальной программы до конца 2022 года в Краснодаре расселят 32 дома.