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Общество4 октября 2022 8:59

Жителей Адыгеи за выходные четыре раза ловили с наркотиками

Идет проверка найденных запрещенных веществ
Валерия ГОДОВНИКОВА
У жителей Адыгеи за выходные четыре раза находили наркотики растительного происхождения

У жителей Адыгеи за выходные четыре раза находили наркотики растительного происхождения

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жителей Адыгеи за выходные дни четыре раза ловили с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

- В ходе осмотра домовладения подозреваемого полицейские обнаружили части растения конопли. По заключению экспертов-криминалистов МВД, общий вес изъятого составил более 108 граммов, - отметили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Аналогичный случай произошел в Тахтамукайском районе. У 29-летнего мужчины в машине обнаружили шесть свертков с марихуаной. Общий вес находки составил 18 граммов. Кроме того, на участке местного жителя выявили 30 кустов растения, внешне схожего с коноплей.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», все изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр при МВД.